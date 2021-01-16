ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نانسي بيلوسي ترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

السبت 16/يناير/2021 - 12:22 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، سترسل مذكرة عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل. 

وذكرت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن هذه الخطورة ستمهد محاكمة ترامب برلمانيًا.

وقالت بيلوسي أمس خلال مؤتمر صحفي: "هناك تحركات غير مسبوقة لتأمين مبنى الكونجرس في الفترة الماضية، بعد أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة".

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أنها طلبت من اللواء المتقاعد راسل أونوري لمراجعة البنى التحتية الأمنية للكونجرس، ويعتبر أونوري جنرال سابق خبير بالتعامل مع الأزمات، وفقا لبيلوسي.

وأكدت بيلوسي إلى أن أونوري سبق أن قاد فريق الأزمات بمواجهة إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة سابقا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد