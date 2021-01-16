نانسي بيلوسي ترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، سترسل مذكرة عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل.





وذكرت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن هذه الخطورة ستمهد محاكمة ترامب برلمانيًا.





وقالت بيلوسي أمس خلال مؤتمر صحفي: "هناك تحركات غير مسبوقة لتأمين مبنى الكونجرس في الفترة الماضية، بعد أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة".





وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أنها طلبت من اللواء المتقاعد راسل أونوري لمراجعة البنى التحتية الأمنية للكونجرس، ويعتبر أونوري جنرال سابق خبير بالتعامل مع الأزمات، وفقا لبيلوسي.



