أخبار التوك شو.. حقيقة تورط صفوت الشريف في مقتل سعاد حسني.. كورونا ظهرت في الهند قبل الصين..وبشري لـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





رد الاعلامي محمد الباز ، على الهجوم الكبير على وزير الإعلام الراحل صفوت الشريف، قائلا: "الله وحده سيحاسب صفوت الشريف ولا ينبغي لأحد أن يحدد هل تجوز الرحمة عليه أم لا".





قال الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية بمدينة ووهان الصينية، إن الصين تريد أن تعرف كيف انتقل هذا فيروس كورونا إلى الإنسان وانتقاله جاء من آى حيوان.





قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة تعمل بشكل واضح لكي تلحق بركب الدول التي تقدمت في مجال الطب.





قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية،إنه تم رصد وجود رعونة عند الازواج فى التلفظ بكلمة "الطلاق".





قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن أزمة مصنع الحديد والصلب تحتاج قراءة موضوعية، حتى نصل إلى نتيجة بها مقاربة للحقيقة، فهناك من يحب عبد الناصر، ويرى تفكيك المصنع تفكيكا لمشروعه، ولكن مع احترامى للعواطف والمشاعر تجاه عبد الناصر، فعلينا أن نتمهل، فعبد الناصر زعيم خالد الذكر، لأنه أثر وأبقى وغير وحتى الان ما زال حيا، مثل أم كلثوم وسيد درويش.





كشف الإعلامي محمد موسى، تفاصيل ترحيل مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا، إلى أنقرة؛ بسبب تأخر رواتبهم.





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قطاع السياحة يرتبط بالعديد من الصناعات الأخرى، وفقدنا حوالى 200 مليار جنيه إيرادات من قطاعات متعددة؛ بسبب جائحة كورونا خلال العام الماضي.





قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك حالة من التذبذب في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.





قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إن أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال تماثل أعراض الكبار، لكنها تكون أقل حدة منهم، وفي الموجة الأولى كانت الإصابة نادرة في الأطفال تحت سن 6 سنوات، لكنها زادت في الموجة الثانية للفيروس، لافتا إلى أن بعض أدوية بروتوكولات كورونا لا تصلح للأطفال.





قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه من المقرر توفير لقاحات كورونا وفقا للتعاقدات الأخيرة علي لقاحي سينوفارم وأسترازينكيا خلال مارس أو أبريل المقبل.



