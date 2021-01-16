مقابل طلب غريب.. شاب يعرض 55 مليون جنيه استرليني على حكومته | صور





عرض المبرمج العامل في تكنولوجيا المعلومات على مجلس مدينته المحلي 55 مليون جنيه إسترليني لمساعدته في العثور على القرص الصلب في مكب النفايات.





بدأ «جيمس هويلز» البالغ من العمر 35 عامًا، بالاستثمار في العملة المشفرة عام 2009 عندما كانت لاتزال بلا قيمة عمليًا.





وقام بتخزين 7500 وحدة على جهاز الكمبيوتر الخاص به في الوقت الذي ألقى بها في القمامة عن طريق الخطأ عام 2013.





ولسوء حظه ارتفع سعر البيتكوين في السنوات التي تلت ذلك، وبلفت قيمة عملات جيمس الآن أكثر من 230 مليون جنيه إسترليني.





يقول بأنه أمضى السنوات الثماني الماضية في طلب الإذن من مجلس مدينة نيوبورت بالبحث في موقع مكب النفايات عن القرص الصلب المفقود، وقدم عدة عروض لتقاسم جزء من الأموال مع السلطة المحلية.





كان جيمس يأمل في أن تكون المكافأة التي تبلغ 55 مليون جنيه استرليني كافية لإغراء المسئولين بالسماح له أخيرًا بالبحث عن الجهاز، لكن رؤساء المجالس يصرون على تصريح الترخيص الخاص بهم.





يعتقد جيمس أن محرك الأقراص الثابتة سيظل في حالة جيدة حتى بعد كل هذا الوقت، تكفي لاسترداد ملفات البيتكوين.





يقول: "قد يكون الغلاف الخارجي صدئًا، لكن القرص الداخلي، حيث يتم تخزين البيانات، هناك فرصة أنه لا يزال يعمل.. أعتقد أنه لا تزال هناك فرصة.. لكن كلما طال هذا الأمر، قل احتمال أن يكون احتمالًا".

عرض مبرمج بريطاني مبلغًا خياليًا من أجل إنقاذ قرص صلب (هارد) يحتوي على عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 230 مليون جنيه إسترليني.