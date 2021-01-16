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رياضة

طولان: الأفضل لشريف مع الأهلي اللعب كمهاجم.. وأتمنى ضم مصطفى فتحى.. وأسامة جلال يستعجل الخطوة القادمة

السبت 16/يناير/2021 - 06:46 ص
محمد شريف لاعب النادي
محمد شريف لاعب النادي الاهلي
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محمد رشاد
أشاد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقدرات محمد شريف مهاجم النادي الأهلي الفنية مشيرًا إلى أن الأفضل له اللعب فى مركز المهاجم لامتلاكة القدرة على إنها الهجمات بشكل مميز. 

وأوضح طولان  رأيه في محمد شريف الذي تولى تدريبه الموسم الماضي عبر قناة أون تايم سبورت: "محمد شريف مهاجم غير تقليدي ودائما يواجه المرمى ويرغب في التسجيل، ولديه السرعة الانتقالية ويمتلك قدرة كبيرة من خلال هاتين الميزتين، ومن خلال انبي انضم للمنتخب وأتمنى أن يستمر لأن المنتخب في أمس الحاجة للاعب مثله."

وأضاف: "محمد شريف يلعب في الأهلي وهو يتنافس مع عناصر مميزة للغاية، والمدرب يرغب في رؤية كل اللاعبين وأنا لا أريد منه أن يشعر بالقلق أو الاحباط.. ومركز المهاجم هو الأفضل بالنسبة لمحمد شريف."

وانتقل للحديث عن موقفه من بيع مدافع الفريق: "أسامة جلال ابن انبي والعلاقة معه جيدة، هو يرغب في الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك أو الاحتراف ولا أمانع رحيله لكن في النهاية هو لاعب نادي انبي والإدارة فقط تمتلك الحق في اتخاذ قرار رحيله."

واستطرد: "مشكلة أسامة مثل مصطفى محمد وهي التعجل في اتخاذ خطوة أكبر، وأنصح مصطفى محمد بالانتظار حتى نهاية الموسم وبعد ذلك يحترف."ء

وواصل: "أتمنى الحصول على خدمات مصطفى فتحي لأنه ابني وأنا من تعاقدت معه في نادي الزمالك أثناء وجود ممدوح عباس رئيسًا للنادي مقابل 130 ألف جنيه."
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