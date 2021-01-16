طولان: الأفضل لشريف مع الأهلي اللعب كمهاجم.. وأتمنى ضم مصطفى فتحى.. وأسامة جلال يستعجل الخطوة القادمة

أشاد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقدرات محمد شريف مهاجم النادي الأهلي الفنية مشيرًا إلى أن الأفضل له اللعب فى مركز المهاجم لامتلاكة القدرة على إنها الهجمات بشكل مميز.





وأوضح طولان رأيه في محمد شريف الذي تولى تدريبه الموسم الماضي عبر قناة أون تايم سبورت: "محمد شريف مهاجم غير تقليدي ودائما يواجه المرمى ويرغب في التسجيل، ولديه السرعة الانتقالية ويمتلك قدرة كبيرة من خلال هاتين الميزتين، ومن خلال انبي انضم للمنتخب وأتمنى أن يستمر لأن المنتخب في أمس الحاجة للاعب مثله."





وأضاف: "محمد شريف يلعب في الأهلي وهو يتنافس مع عناصر مميزة للغاية، والمدرب يرغب في رؤية كل اللاعبين وأنا لا أريد منه أن يشعر بالقلق أو الاحباط.. ومركز المهاجم هو الأفضل بالنسبة لمحمد شريف."



