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فن

نيللى: لو ليا أخ كنت أتمنى يبقى سمير صبرى

السبت 16/يناير/2021 - 01:57 ص
نيللي
نيللي
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نبيل العدوى - محمد نحلة
قالت الفنانة نيللى، إن سمير صبرى عشرة العمر وانا احبه جدا وله مكانة كبيرة عندى، ولنا ذكريات جميلة اثناء التصوير، ولو ليا اخ كنت اتمنى يكون سمير صبرى. 

واضافت نيللى بمداخلة هاتفية خلال لقاء الفنان سمير صبرى مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة،  اننا سفرنا الى اليونان وتونس وقدمنا افلام رائعة ولنا ذكريات ومنها اغنية مبروك للعروسة فى اليونان ، وان شريط الفيلم اتحرق وذهبنا الى مصر وقمنا بتسجيل الاغنية. 

وأشارت نيللى أنها سعيدة بوجود سمير صبرى فى حياتها، والصفات المشتركة بينها وبين سمير حب مصر وحب الفن. 

ووجه سمير صبرى وعمرو الليثى الدعوة الى نيللى لحضورها برنامج واحد من الناس. 

وعقب عمرو الليثى ان نيللى وسمير صبرى عمرهم ما كبروا فى السن لانهم شخصيات رائعة ومحبه للحياة والكل يحترم تلك القامات الفنية المحترمة والرائعة. 

وقام سمير صبرى ونيللى بغناء اغنية مبروك للعروسة .
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