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أخبار العالم

مجلس الأمن يعين يان كوبيش مبعوثا خاصا إلى ليبيا

السبت 16/يناير/2021 - 01:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "تاس" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس الأمن قرر تعيين يان كوبيش مبعوثا خاصا إلى ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي: "أود إبلاغكم، بخصوص نيتي تعيين السيد يان كوبيش، في منصب ممثلي الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وسيخلف المذكور السيدة ستيفاني وليامز، التي شغلت هذا المنصب بالإنابة اعتبارا من 16 مارس 2020".

وعمل كوبيش كوزير خارجية سلوفاكيا من 2006 إلى 2009، و رئيس لجنة وزراء مجلس أوروبا من 2007 إلى 2008، وأمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 1999 إلى 2005.

ومن 2011 إلى 2015، عمل كممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، ثم كممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق حتى 2018. 

وشرعت البعثة الأوروبية فى عملها يوم 22 مايو 2013، وهى مُكلّفة بالمساهمة فى جهود الجهات المعنية فى ليبيا، لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة فى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب، وتنسّق وتنفذ المشروعات مع الشركاء الدوليين فى إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.
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