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رياضة

زكي عبدالفتاح: مصطفى محمد لو استمر في الزمالك سيخسر معنويا والفريق ماديا.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 02:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
قال زكي عبدالفتاح، مدرب حراس منتخب مصر السابق، إن الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق للفراعنة، يشعر بحزن كبير لوفاة حسنين حمزة، المدلك التاريخي للمنتخب.

وأضاف زكي عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن برادلي وزوجته ينعون  حسنين حمزة، وأسرة الكرة المصرية في وفاة هذه القيمة الرياضية.

كما تحدث عن تعثر صفقة مصطفي محمد، قائلا: "مصطفى محمد لو استمر في الزمالك، سوف يتأثر نفسيا والزمالك سوف يخسر ماليا، والأفضل هو رحيل اللاعب".

وتابع: "لا أعتقد أن تصريحات رئيس سانت إيتيان بشأن العملات، يقصد بها مسئولي الزمالك، بل أعتقد أنها خاصة بالوكلاء والوسطاء، لذلك فإدارة الزمالك مطالبة بعدم التعجل وفتح باب المفاوضات من جديد".

كما كشف عن دور برادلي في احتراف محمد صلاح، قائلا: "برادلي طلب مني التواصل مع شريف حبيب، رئيس المقاولون العرب السابق، لإقناعه بالموافقة على احتراف محمد صلاح في أوروبا، وتحديدا في بازل".
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