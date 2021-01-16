جمال الغندور يفتح النار على اللجنة الثلاثية: نسبق العالم في الأمور غير المنطقية فقط.. فيديو

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، إن قرار اللجنة الثلاثية بشأن اختيارات أعضاء لجان الحكام غرضه محاربة التحيز، لكنه ينصح بمحاربة المجاملات أولًا.





وأضاف جمال الغندور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، اتحاد الكرة منع تعيينات أقارب الحكام في اللجان الفرعية، لكن ماذا عن الواسطة والمجاملات في اختيارات الحكام، متسائلا: "ما المنطق وراء ذلك، وهل يجب أن نسبق العالم في الأمور غير المنطقية فقط؟".





وأكد جمال الغندور، أن قرار منع تعيين أقارب الحكام في اللجان به شق عنصري، مضيفا أن أحمد مجاهد من حقه تعيين من يريده دون إرساء قوانين تسيء للبعض.



