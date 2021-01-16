ومن الحب أيضا أن تسعد بوحدتك.. رسالة غامضة من أحمد مجدي عبر انستجرام

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق علي الصورة قائلا: ومن الحب أيضا أن تسعد بوحدتك









جدير بالذكر أن مسلسل الآنسة فرح من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وسواهم، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.





مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.





وكشف الفنان أحمد مجدي عن التغيرات التى حدثت له خلال فترة الحجر المنزلي لكورونا، وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" أن تلك التجربة تحتاج إلى وقت لكى يمر منها، ولفت إلى أنها أعطته فرصة للإسترخاء، ومراجعه ما فاته، منوها أنه قام بعمل مجموعة من الأشياء التي كان يؤجلها منذ فترة طويلة كالقراءة والإهتمام بالموتوسيكل الخاص به.









وعلى الجانب الأخر تقيم جمعية الفيلم عرضًا لفيلم لا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم السبت 28 نوفمبر الساعة 6 ونصف مساءً، ويحضر العرض مخرجه والناقد عصام زكريا الذي يدير ندوة نقاشية بعد عرض الفيلم، وسوف يكون حضور الفيلم مجانًا والدخول بأسبقية الحضور.





وشهد لا أحد هناك عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد ذلك كانت المحطة الدولية الأولى للفيلم حيث شارك في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.









وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.