أحمد بلال: بيراميدز لا ينافس الأهلي والزمالك على الدوري

قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، إن نادي بيراميدز لا ينافس قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز لا ينافس الأهلي والزمالك على الدوري ولكن هو مش هيروح بعيد ولكن ممكن يبقى المركز الثالث".
وتابع: "بيراميدز فقد 9 نقاط في أول 7 مباريات رقم كبير للغاية وهذا الرقم لا يحققه فريق ينافس على لقب الدوري المصري".
حقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.
افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85.
وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقالون الوحيد.