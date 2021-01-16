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رياضة

أحمد بلال: بيراميدز لا ينافس الأهلي والزمالك على الدوري

السبت 16/يناير/2021 - 05:03 ص
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، إن نادي بيراميدز لا ينافس قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز لا ينافس الأهلي والزمالك على الدوري ولكن هو مش هيروح بعيد ولكن ممكن يبقى المركز الثالث".

وتابع: "بيراميدز فقد 9 نقاط في أول 7 مباريات رقم كبير للغاية وهذا الرقم لا يحققه فريق ينافس على لقب الدوري المصري".

حقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة  43 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة  85.

وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقالون الوحيد.
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