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رياضة

هيثم عرابي: من تحدث عن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي لا يعلم مبادئ القلعة الحمراء

السبت 16/يناير/2021 - 05:31 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
قال هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه من المستحيل عودة رمضان صبحي، مهاجم نادي بيراميدز، إلى النادي الأهلي سابقًا.

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي من المستحيل عودته نهائيًا إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى ومن طرح تلك الفكرة أو تحدث عن ذلك فهو لا يعرف الكابتن محمود الحطيب الذي لن يسمح بحدوث ذلك".

وتابع: "من يتحدث عن عودة رمضان صبحي إلي الأهلي لا يعلم مبادئ القلعة الحمراء، و رمضان صبحي شكك فى قيمة الانتماء لدى لاعب كرة القدم في مصر".

وقاد رمضان صبحي فريق بيراميدز لفوز عريض على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة  43 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة  85.

وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقاولون الوحيد.
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