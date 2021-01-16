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منوعات

يلهث لالتقاط أنفاسه.. شاهد كورونا يفتك بملاكم شهير | فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 03:32 ص
ملاكم
ملاكم
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عزة عاطف
بأنفاس متقطعة وحالة يرثى لها، قدم الملاكم البريطاني الشهير «بادي دوهرتي» لمتابعيه مقطع فيديو من داخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا والالتهاب الرئوي المزدوج، محذرًا الآخرين من أن الوباء ليس مزحة.  

صوّر الملاكم الكبير البالغ من العمر 61 عامًا الآن، نفسه على سريره داخل المستشفى، حيث تم وضعه على جهاز الأكسجين نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وهو يحث أتباعه على الحذر وسط الوباء المستمر.

يقول: "مرحبًا بالجميع، إنه أنا بادي... أريد أن أشكركم جميعًا، شكرًا لكل واحد منكم على الدعاء من أجلي.. وأصلي إلى الله وأشكر ربي.. أنا في حالة خطرة قليلًا لكنني على قيد الحياة". 

لذلك أريد أن أقول للجميع، إنها ليست مزحة، وباء كورونا بعيد كل البعد عن المزاح، كونوا حذرين، حافظوا على مسافة بينكم، أعلم أن القول أسهل من الفعل".

كما حث أتباعه على اتباع الإرشادات من أجل الحفاظ على سلامة الآخرين إن لم يكن لأنفسهم، وأكد مدير أعمال بادي وفقا لصحيفة مترو: "لقد كان مرهقًا وكان مستلقيًا في السرير لمدة يومين". 

أصرت زوجته يوم الأربعاء الماضي على أخذه إلى المستشفى، لكنه كان يرفض، "طلبت عائلته له سيارة الإسعاف وأخبروه إنه إذا لم تركب، فهناك احتمال أن تموت".

ثم أكدت أسرة بادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه كان في المستشفى، وطلبوا الصلاة من أجل شفائه. 

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