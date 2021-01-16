الاسماعيلي: أغلقنا صفحة البطولة العربية ولم نطلب نقل مباراة المقاولون العرب للجبل الأخضر

أوضح مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول طلبهم نقل مباراة فريقهم أمام المقاولون العرب لملعب الجبل الأخضر بدلًا من ستاد الإسماعيلية خوفًا من غضب الجماهير في المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.





ونفى المصدر في تصريح خاص ل "صدى البلد" طلب الاسماعيلي نقل المباراة، مؤكدًا إنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.





وأضاف "المصدر" أغلقنا صفحة البطولة العربية، والفريق يستعد لمواجهة ذئاب الجبل، ليعود للمنافسة في بطولة الدوري لإسعاد الجماهير.



