ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل وزارة الصحة يتفقد عددا من المنشأت الطبية بالفيوم

السبت 16/يناير/2021 - 02:59 ص
مستشفى الفيوم
مستشفى الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، يرافقة الدكتور عماد الدين حسن مدير عام الطب الوقائي بالفيوم والدكتور محمد عبد التواب زايد ، مدير إدارة الرعاية الأساسية ، والدكتور شريف صبحى مدير إدارة العلاجى و ميسرة جويدة مسئول الجودة وطب الأسرة بالرعاية الأساسية ،  بالمرور على المركز الطبى بكيمان فارس حيث أنة المركز المختار لتلقى لقاح فيروس كورونا

 و تم متابعة ‏تجهيزة للتطعيم والاطمئنان على توافر جميع التجهيزات الفرق الطبية التى تستقبل المواطنين حال وصول اللقاح ،، كما تابع سير العمل وانتظام تواجد الفرق الطبية بالمركز .

 كما واصل جولاتة الميدانية بزيارة إلى وحدة طب الأسرة بمنشأة عبدالله ،،حيث تابع سيادتة والفريق المرافق توافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ والمرور على حجرة الاستقبال والطوارئ وتواجد الفريق الطبى والالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وفى السياق ذاته قام وكيل الوزارة الوفد المرافق له بالمرور على مستشفى الصدر بالفيوم لمتابعة الانشاءات الجديدة ومتابعة تنفيذها وتواجد الاطقم الطبية ،،، ‏
واختتم حاتم جمال جولاتة المرورية بزيارة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم حيث قام بالمرور علي قسم العزل ومتابعة حالات الكورونا ، وتم المرور على قسم الاستقبال وتم متابعة أسطوانات الاكسجين وحساب معدل الاستهلاك ،

وأكد وكيل الوزارة  بأن المرورات المفاجئة مستمرة علي مدار الأسبوع للتأكد من حسن سير العمل بالمستشفيات ، وقدم الشكر لجميع الاطقم الطبية علي جهدهم المبذول في ظل الظروف الاستثنائية 
عرض أقل.


أقرأ أيضا :محافظ الفيوم يجتمع بوكيل الصحة الجديد ومديري الإدارات لمناقشة مطالب القطاع


من جانب اخر زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مديرية الصحة والسكان، لمناقشة مطالب واحتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، ومتابعة آخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكافة المستشفيات.

وبحث آليات تذليل العقبات لتدخل المستشفيات بكامل طاقتها الخدمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ومديري مختلف الإدارات بالمديرية وعدد من العاملين.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن زيارة المحافظ لمديرية الصحة تأتي في إطار استئناف زيارات المحافظ لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة للوقوف على المطالب والاحتياجات بها، والوقوف على سير العمل والآداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن المحافظ خلال زيارته لمديرية الصحة قدّم الشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي.

مثمنًا دورهم الإيجابي فى الوقوف صفًا واحدًا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للتصدى للموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد على تحمل المسئولية للخروج من تلك الفترة الحرجة لانتشار فيروس كورونا، مشددًا على العمل بكل جدية ومواصلة التنسيق بين مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمة بشكل أكثر إيجابية، والاستفادة من آليات المواجهة الناجحة خلال الفترة الماضية، موجهًا برفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تكثيف الحملات التفتيشية.. محافظ الفيوم يتابع خطة مجابهة فيروس كورونا

محافظ الفيوم يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة موقف فيروس كورونا ويوجه بتدريب الأطقم الطبية

انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية الونايسة بمركز أطسا بالفيوم

لمتابعه تقديم الخدمة للمواطنين.. محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي

تحويل حالات كورونا التي تحسنت لأقسام العزل لإتاحة أماكن بمستشفى حميات الفيوم

محافظ الفيوم يجتمع بوكيل الصحة الجديد ومديري الإدارات لمناقشة مطالب القطاع

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

الكاف يعلن المواعيد الرسمية لمواجهات دوري أبطال إفريقيا

صدمة لا يمحوها الزمن.. قصة جرح خفي أدمي قلب الزعيم جمال عبد الناصر

بعد القبض عليها.. هوية إنجي خوري تفضح عمرها الحقيقي

غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

علاج تلف الأعصاب.. تعرف على تأثير الزنجبيل على مرضى السكري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلهث لالتقاط أنفاسه.. شاهد كورونا يفتك بملاكم شهير | فيديو

ببغاء يقدم عرض زواج لفتاة حسناء.. شاهد رد فعلها

مقابل طلب غريب.. شاب يعرض 55 مليون جنيه استرليني على حكومته | صور