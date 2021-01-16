وكيل وزارة الصحة يتفقد عددا من المنشأت الطبية بالفيوم

قام الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، يرافقة الدكتور عماد الدين حسن مدير عام الطب الوقائي بالفيوم والدكتور محمد عبد التواب زايد ، مدير إدارة الرعاية الأساسية ، والدكتور شريف صبحى مدير إدارة العلاجى و ميسرة جويدة مسئول الجودة وطب الأسرة بالرعاية الأساسية ، بالمرور على المركز الطبى بكيمان فارس حيث أنة المركز المختار لتلقى لقاح فيروس كورونا
وفى السياق ذاته قام وكيل الوزارة الوفد المرافق له بالمرور على مستشفى الصدر بالفيوم لمتابعة الانشاءات الجديدة ومتابعة تنفيذها وتواجد الاطقم الطبية ،،،
واختتم حاتم جمال جولاتة المرورية بزيارة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم حيث قام بالمرور علي قسم العزل ومتابعة حالات الكورونا ، وتم المرور على قسم الاستقبال وتم متابعة أسطوانات الاكسجين وحساب معدل الاستهلاك ،
وأكد وكيل الوزارة بأن المرورات المفاجئة مستمرة علي مدار الأسبوع للتأكد من حسن سير العمل بالمستشفيات ، وقدم الشكر لجميع الاطقم الطبية علي جهدهم المبذول في ظل الظروف الاستثنائية
و تم متابعة تجهيزة للتطعيم والاطمئنان على توافر جميع التجهيزات الفرق الطبية التى تستقبل المواطنين حال وصول اللقاح ،، كما تابع سير العمل وانتظام تواجد الفرق الطبية بالمركز .
كما واصل جولاتة الميدانية بزيارة إلى وحدة طب الأسرة بمنشأة عبدالله ،،حيث تابع سيادتة والفريق المرافق توافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ والمرور على حجرة الاستقبال والطوارئ وتواجد الفريق الطبى والالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.
وفى السياق ذاته قام وكيل الوزارة الوفد المرافق له بالمرور على مستشفى الصدر بالفيوم لمتابعة الانشاءات الجديدة ومتابعة تنفيذها وتواجد الاطقم الطبية ،،،
واختتم حاتم جمال جولاتة المرورية بزيارة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم حيث قام بالمرور علي قسم العزل ومتابعة حالات الكورونا ، وتم المرور على قسم الاستقبال وتم متابعة أسطوانات الاكسجين وحساب معدل الاستهلاك ،
وأكد وكيل الوزارة بأن المرورات المفاجئة مستمرة علي مدار الأسبوع للتأكد من حسن سير العمل بالمستشفيات ، وقدم الشكر لجميع الاطقم الطبية علي جهدهم المبذول في ظل الظروف الاستثنائية
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