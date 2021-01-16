وكيل وزارة الصحة يتفقد عددا من المنشأت الطبية بالفيوم

من جانب اخر زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مديرية الصحة والسكان، لمناقشة مطالب واحتياجات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية، ومتابعة آخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكافة المستشفيات.





وبحث آليات تذليل العقبات لتدخل المستشفيات بكامل طاقتها الخدمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ومديري مختلف الإدارات بالمديرية وعدد من العاملين.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن زيارة المحافظ لمديرية الصحة تأتي في إطار استئناف زيارات المحافظ لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة للوقوف على المطالب والاحتياجات بها، والوقوف على سير العمل والآداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن المحافظ خلال زيارته لمديرية الصحة قدّم الشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي.





مثمنًا دورهم الإيجابي فى الوقوف صفًا واحدًا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للتصدى للموجة الثانية لجائحة كورونا.



