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سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة

السبت 16/يناير/2021 - 01:00 م
بريليانس
بريليانس
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كريم عاطف

أعلن وكيل شركة بريليانس منذ فترة عن طراز السيارة الجديدة V6 موديل 2021، فى الأسواق المحلية المصرية، والتى تعتبر من فئة الكروس أوفر التي تتميز بالفخامة وبراعة التصميم.


وتأتى السيارة بريليانس V6 موديل 2021، بمصابيح أمامية وخلفية بشكل كبير تعمل من خلال نظام led، وجنوط 18 إنشا مع توفير قاعدة عاجلات 235، بالإضافة إلى تطعيمات الكروم التي تظهر في التفاصيل الدقيقة بالسيارة بداية من مقدمة السيارة والجوانب جهة الأبواب والزجاج.


وتستمد السيارة بريليانس V6 موديل 2021 قوتها من محرك بسعة 1500 سي سي تربو، وبقوة 151 حصانا، ومتوفر بفتيس أتوماتيك ذات 7 سرعات مختلفة، كما أن السرعة القصوىلها تقدر بـ 180 كيلو مترا في الساعة.


وتتوفر العديد من أجهزة الأمان والسلامة فى السيارة بريليانس V6 موديل 2021، من بينها سنتر لوكو  4 اير باج وخاصية abs التي تمنع عملية الانزلاق، وebd التي تقوم بتوزيع الفرامل بجميع أجزاء السيارة بشكل متساوٍ لجميع أجزاء السيارة.


أما عن أسعار بريليانس V6  فى مصر فتأتى كالتالى:

- أوتوماتيك / DELUXE 2020    بسعة محرك 1500 CC تربو وسعر 309,900 جنيه

- أوتوماتيك / DELUXE 2021    بسعة محرك  1500 CC تربو وسعر 320,900 جنيه

- أوتوماتيك / GRAND DELUXE 2020 بسعة محرك  1500 CC تربو وسعر 329,900 جنيه

- أوتوماتيك / GRAND DELUXE 2021 بسعة محرك  1500 CC تربو وسعر  344,900 جنيه

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2020 بسعة محرك  1500 CC تربو وسعر 359,900 جنيه

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2021 بسعة محرك  1500 CC تربو وسعر  369,900 جنيه

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة
تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة
تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة
تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة
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