قريبا.. الصحة العالمية: مؤشرات جيدة لأحد العلاجات للتصدي لكورونا في الجسم

زف الدكتور أمجد الخولى، استشاري الوبائيات بمنطمة الصحة العالمية، بشرى سارة بشأن التوصل لعلاج قادر على التصدي لفيروس كورونا المستجد.





وقال الخولى، في مداخلة هاتفية مع برنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، إن هناك مؤشرات جيدة جدا لاحد العلاجات قادر على التصدي لفيروس كورونا في جسم المصاب به والانتهاء عليه تماما.





وأضاف استشاري الوبائيات بمنطمة الصحة العالمية، أنه النتائج مبشرة جدا لهذا العلاج الذي يتم العمل عليه بشكل دقيق واهتمام كبير داخل منظمة الصحة العالمية، مشير إلى أنه خلال اسابيع قليلة يخرح للنور ويصبح متاح لعلاج المرضى المصابين لفيروس كورونا المستجد.





وفي السياق نفسه أشار الخولى، الي أن التحورات في سلالات فيروس كورونا لا تزيد من خطره لكنها تزيد من سرعة انتشاره، مضيفا أن جميع التحورات لم تغير التركيبة الأساسية الفيروس، والعلاج لكورونا قادر على التعامل مع السلالات الجديدة واللقاح أيضا.





وأكد استشاري الوبائيات بمنطمة الصحة العالمية، أن الفيروس ينتشر بشكل سريع الوضع يشير لحالة قلق، مضيفت ان العالم يتجة للغلاق، و أننا في حالة ارتفاع في نسبة الاصابات حول العالم، لافتا الي ان اللقاحات فعالة في التعامل ما السلالات الحديدة لفيروس.







