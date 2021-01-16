بتترعش من البرد.. مواطن يستغيث بأهل الخير لإنقاذ مسنة من النوم بالشارع

استغاث المواطن محمد حسين المقيم في منطقة عبود بمحافظة القاهرة ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، لانقاذ مسنة وانتشالها من النوم بالشارع .

وقال "محمد" في رسالته: الست دي قاعده عند كوبري عبود ، بتنام في نفس المكان ده وبترعش من البرد، وهي تقريبا معديه ال70 سنه

اللى يقدر يساعدها ياجماعه ، أرجوكم مش عاوزين حد في الشارع يتبهدل في المطر









وأضاف: "ساعدوها بالله عليكم واعتبروها زي والدتكم لان حالتهم صعبة جدا و بتموت كل يوم حرفيا .





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