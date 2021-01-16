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بين الناس

بتترعش من البرد.. مواطن يستغيث بأهل الخير لإنقاذ مسنة من النوم بالشارع

السبت 16/يناير/2021 - 07:32 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
استغاث المواطن محمد حسين  المقيم في منطقة عبود بمحافظة القاهرة ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، لانقاذ مسنة وانتشالها من النوم بالشارع .
 
وقال "محمد" في رسالته: الست دي قاعده عند كوبري عبود ،  بتنام في نفس المكان ده وبترعش من البرد،  وهي تقريبا معديه ال70 سنه 
اللى يقدر يساعدها ياجماعه ،أرجوكم مش عاوزين حد في الشارع يتبهدل في المطر


وأضاف: "ساعدوها بالله عليكم واعتبروها زي والدتكم  لان حالتهم صعبة جدا و بتموت كل يوم حرفيا .
   

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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