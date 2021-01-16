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فن

موجز السوشيال ميديا.. فيفي عبده توضح حقيقة ارتدائها الحجاب.. رسالة رومانسية بين درة وزوجها.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

السبت 16/يناير/2021 - 08:15 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو التالي:


احتفل  الفنان أحمد العوضى بعيد ميلاد زوجته ياسمين عبد العزيز.


نشرت الفنانة فيفي، مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة حول دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وجهت الفنانة درة رسالة رومانسية لزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت الفنانة درة صورة جديدة  من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر الفنان صلاح عبد الله فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".
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