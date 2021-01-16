مصر تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

البنتاجون يعلن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق

بايدن يؤكد على ضرورة وحدة الصف الأمريكي تجاه الوضع السياسي وكورونا

السودان: الفشقة أرض سودانية ولا نريد حربا مع إثيوبيا

بايدن يطالب بوحدة الصف للقضاء على الفيروس

واشنطن تدرج إسرائيل في هيكل القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجي 879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة وذلك نزولا من 1022 إصابة و59 وفاة الخميس.





وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج 720 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أعلن أن عدد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





ونقلت "الراي" عن عضو مجلس السيادة في السودان محمد سليمان الفكي، قوله إن "الفشقة" ليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا، لأنها سودانية باعتراف العالم كله، مضيفًا أن الجيش انتشر على الحدود الشرقية ولن يسمح بوجود ميليشيات أو قوات نظامية من دولة أخرى.





وذكرت "الأنباء" أن الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع الأمريكية بإدراج إسرائيل في هيكل القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط، حسبما أكدت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، في تغيير كبير يهدف إلى تخفيف التوترات بين إسرائيل وعدة دول عربية.





دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على ضرورة وحدة الصف الأمريكي تجاه الوضع السياسي وكورونا، وأكد أن توفير اللقاحات للأميركيين سيكون هو أهم بنود خطته.



