في الذكرى السنوية الأولى لـ ماجدة.. ابنتها تروي قصة زواجها الوحيد من إيهاب نافع

يوافق اليوم 16 من شهر يناير، الذكرى السنوية الأولى على رحيل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي قدمت عشرات الأدوار الخالدة بالسينما، وأفنت حياتها للفن كممثلة ومنتجة رائدة.
وعقب وفاتها العام الماضي، روت ابنتها الفنانة غادة نافع لأحد البرامج قصة زواج والدتها من الفنان إيهاب نافع.
وقالت غادة نافع، خلال الحلقة إن الراحلة ماجدة، تعرفت على الراحل إيهاب نافع، خلال ذهابها إلى المخابرات العامة للحصول على قصة تصلح لفيلم، منوهة بان والدها كان يعمل بالمخابرات.
وأشارت الى أن زواج والديها لم يستمر طويلا وكان مصيره الطلاق، مرددة: «بابا كان وسيم وشقي وماما كانت بتغير عليه بس متبينش وبعد الطلاق اتجوز 13 مرة».
وتابعت نافع أن والدتها كانت منظمة جدا وكانت تحتفظ بكل الصور والتحف والانتيكات الخاصة بها، لدرجة أن المكان الموجود بها الذكريات الخاصة بها كان ممنوع أن يدخله أحد.
وأضافت أن والدتها لم تتزوج إلا مرة واحدة فقط من أبيها ايهاب نافع
، وكانت حريصة على أن تكون علاقتها قوية وجيدة بوالدها رغم الانفصال بينهم.
وقد تسلمت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة الصباحي مؤخرا جائزة النيل من المستشار هشام عزمي الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة تكريما لوالدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي عن دورها في المجال الفني ، حيث كان من المقرر أن تتسلم الراحلة بنفسها، إلا أن وفاتها أعاقت هذا الأمر.
جائزة النيل هى أعلى الجوائز قيمة، وتمنح لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وقيمة كل جائزة من الجوائز أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999.