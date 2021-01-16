في الذكرى السنوية الأولى لـ ماجدة.. ابنتها تروي قصة زواجها الوحيد من إيهاب نافع

ن الراحلة ماجدة، تعرفت على الراحل إيهاب نافع، خلال ذهابها إلى المخابرات العامة للحصول على قصة تصلح لفيلم، منوهة بان والدها كان يعمل بالمخابرات.





وأشارت الى أن زواج والديها لم يستمر طويلا وكان مصيره الطلاق، مرددة: «بابا كان وسيم وشقي وماما كانت بتغير عليه بس متبينش وبعد الطلاق اتجوز 13 مرة».





وتابعت نافع أن والدتها كانت منظمة جدا وكانت تحتفظ بكل الصور والتحف والانتيكات الخاصة بها، لدرجة أن المكان الموجود بها الذكريات الخاصة بها كان ممنوع أن يدخله أحد.





وأضافت أن والدتها لم تتزوج إلا مرة واحدة فقط من أبيها ايهاب نافع ، وكانت حريصة على أن تكون علاقتها قوية وجيدة بوالدها رغم الانفصال بينهم.



