أخبار الفن.. كواليس زواج ماجدة في ذكراها الأولى.. سمير صبري وأخر لقاء مع أم كلثوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

قال الفنان سمير صبرى ان عبد الوهاب تحدث معهو طلب ان يجرى لقاء معه عن ام كلثوم ، وتعجب سمير صبرى من ذكاء عبد الوهاب .

وأضاف صبرى خلال لقائه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، عن علاقته بام كلثوم انه كان يذهب مع الهندسة الاذاعية بماسبيرة لمتابعة حفلات ام كلثوم ومدى براعته ووقفتها على المسرح واروع الاغانى.





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في الذكرى السنوية الأولى لـ ماجدة.. ابنتها تروي قصة زواجها الوحيد من إيهاب نافع يوافق اليوم 16 من شهر يناير، الذكرى السنوية الأولى على رحيل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي قدمت عشرات الأدوار الخالدة بالسينما، وأفنت حياتها للفن كممثلة ومنتجة رائدة.





قالت الفنانة نيللى، إن سمير صبرى عشرة العمر وانا احبه جدا وله مكانة كبيرة عندى، ولنا ذكريات جميلة اثناء التصوير، ولو ليا اخ كنت اتمنى يكون سمير صبرى.

واضافت نيللى بمداخلة هاتفية خلال لقاء الفنان سمير صبرى مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، اننا سفرنا الى اليونان وتونس وقدمنا افلام رائعة ولنا ذكريات ومنها اغنية مبروك للعروسة فى اليونان ، وان شريط الفيلم اتحرق وذهبنا الى مصر وقمنا بتسجيل الاغنية.





كشف الفنان سمير صبري سبب تسميته بملك الأفراح موضحا أن من أطلق عليه هذا اللقب هو عمار الشريعى عندما ذهبت معاه فرح وكنت دائم التواجد مع عمار فى بيته وكان ياتى منير والابنودى وكبار النجوم ، وكنت معاه فى فرح وقال عمار اننا معانا النجم سمير صبرى .





حلِّت الفنانة شيماء سيف ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON.

كشفت "شيماء" خلال اللقاء أنها من مواليد 7 أغسطس 1987، واسمها بالكامل "شيماء فتحي محمد رشاد"، أما اسم "سيف" فهو نسبة للمخرج سيف ممتاز الذي اكتشفها وله فضل كبير عليها، مضيفة: "هو اللي اكتشفني فحبيت اديله اسمي للأبد".



