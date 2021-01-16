لحظات الانتظار.. سعودية توثق لقطات مؤثرة لوالدها منذ دخولها المدرسة | صور





نشرت الفتاة وتدعى «تهاني» صور والدها ينتظرها في جميع مراحل عمرها، فوقف أمام باب المدرسة، واصطحبها من الجامعة، وشاركها رحلة البحث عن الوظيفة.





ووجهت تهاني رسالة مؤثرة لوالدها، تشكره فيها على كل ما فعله من أجلها، وهو ما تداوله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع مرفق بالصور، لتعظيم قدر الأبوة.





كتبت تهاني: "عزيزي والدي عدد الساعات التي قضيتها في انتظاري أمام المدرسة، والجامعة، وقوفك بجوار باب الطبيب، وبائع الحلوى، والسوق، وطريق الذهاب والعودة، لو كان بقدرتي لأعدت لك هذا العمر الذي قصصته من عمرك".





وعبرت تهاني عن سعادتها الغامرة بوجود والدها إلى جانبها دائمًا فلم يبخل عليها بوقته، وظلّ يُساندها طول مراحل عمرها.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة مؤثرة لشابة سعودية، وثقت لحظات مؤثرة لوالدها على مر سنوات عمرها، منذ المدرسة وحتى رحلة البحث عن وظيفة.