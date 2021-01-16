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أخبار العالم

جوتيريش يعرب عن أسفه لغياب التضامن الدولي حول لقاحات "كورونا"

السبت 16/يناير/2021 - 09:54 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لفشل التضامن في مجال التطعيم باللقاحات ضد فيروس "كورونا" حول العالم.
وقال جوتيريش - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /السبت/ - "نلاحظ اليوم فراغا فيما يتعلق باللقاحات".. مضيفا أن اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها.
واعتبر أن العلم يحقق انتصارات لكن التضامن الدولي بصدد الفشل، مشيرا إلى أن بعض الدول تبرم اتفاقات موازية وتشتري حتى لقاحات أكثر من حاجتها، دون أن يحدد تلك الدول.
وشدد جوتيريش على أن الحكومات مسؤولة عن حماية سكانها.. وتابع "لكن النزعة الوطنية بشأن اللقاحات محكومة بالفشل، ولن تؤدي سوى لتأخير الانتعاش العالمي".
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة قائلا "لن نتغلب على فيروس (كورونا) في حال عمل كل بلد بمفرده".. مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للعاملين في الخط الأول الطاقم الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
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