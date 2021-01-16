في الخليج.. هواوي تفتح أكبر متجر لها خارج الصين

قالت الحكومة السعودية أمس، الجمعة: "إن شركة التكنولوجيا الصينية هواوي تخطط لإنشاء متجر رئيسي في الرياض، وهو أكبر متجر من نوعه خارج الصين".









وقال البيان: "إن هواوي وقعت عقد إيجار مع شركة كادن للاستثمار السعودية للمحل، مما سيسمح للشركة الصينية بالوصول المباشر إلى المستهلكين وسط تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة، دون تحديد موعد للافتتاح".

















وبحسب ما ذكره موقع "telecom"، وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي العام الماضي مذكرة تفاهم للتعرف على اللغة العربية والشخصية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وبمساعدة باحثين من المملكة وشركة هواوي.









وكانت بعض شركات الاتصالات في دول الخليج، بما في ذلك وحدة زين السعودية التابعة لشركة زين السعودية، قد وقعت صفقات لاستخدام تقنية شبكات الجيل الخامس 5G من هواوي.









وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان لها: "إن المملكة تتوقع زيادة استخدام الإنترنت أكثر في المنطقة من تغطية 82.6٪ من السكان في عام 2022 من نسبة 73.2٪ في عام 2017".









وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أعلن يوم الخميس الماضي عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، افتتاح "هواوي" لمتجر في الرياض، وأوضح بالتدوينة أن وزارة الاستثمار السعودية وقعت اتفاقية ومع شركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في الرياض.