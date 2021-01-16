رشا مجدي تعليقا على الجولة التفقدية لوزيرة البيئة: نهدف للحفاظ على المظهر الحضاري

علقت الإعلامية رشا مجدي، على تصريحات السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، والخاصة بـ مبادرة "أتكلم مصري"، موضحة أن المبادرة تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج، والحفاظ على الهوية، والتراث المصري.





وفي سياق آخر، قالت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية صدى البلد، تعليقا على زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، لعدد من من مواقع التخلص الآمن من المخلفات، بالقاهرة، إن الزيارة تهدف لـ الحفاظ على المظهر الحضاري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة، وذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، حيث تفقدت الوزيرة موقع التخلص من مخلفات الهدم والبناء خلف كلية هندسة حلوان لمتابعة سير العمل به، ومدى الالتزام بإجراءات التخلص الآمن من المخلفات.





وأوضحت الوزيرة أن الموقع الممتد على مساحة ١٠٠ فدان هو محجر مستنفذ بعمق يصل من ١٠ إلى ٢٠ مترا، يستقبل مخلفات الهدم والبناء والحفر للتخلص منها بطريقة مناسبة تحافظ على المظهر الحضارى وتحد من المشكلات البيئية التي قد تنجم من تراكم تلك المخلفات.





ووجهت "فؤاد" خلال الزيارة بضرورة الالتزام اتباع الإجراءات الآمنة للتخلص من تلك المخلفات، والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمتابعة الدورية لسير العمل، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الآمنة لغلق الموقع بعد انتهاء فترة استخدامه.



