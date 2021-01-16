الهلال الأحمر تعد برنامجا لتوزيع المساعدات على أسر المنقولين من رفح والشيخ زويد

أعدت جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء فرع العريش، برنامج توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على أسر المنقولين من مركزي رفح والشيخ زويد، للإقامة في تجمعات وإحياء مركز مدينة العريش.





وأكد عمر محمد على، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن الجمعية أعدت البرنامج اليومي لتوزيع المساعدات العينية الأسر الأكثر احتياجا في قري وإحياء مركز ومدينة العريش والمسجلين في قاعدة بيانات لدى مجلس المدينة وذلك بمناسبة موسم الشتاء الجاري2021م، خلال الأسبوع الجاري حتي يوم الخميس القادم على النحو التالي:

تتم عملية صرف المساعدات اليوم السبت، في التجمعات التابعة لحي المساعيد جنوب العريش، "الإداري- الدهيشة - أبوعيطة"، و حي الزهور، ويوم الأحد المقبل على الأسر التي تقيم في أحياء ال أيوب وكرم أبو نجيلة والكرامة، ويوم الاثنين المقبل على اهالي قريتي السكاسكة والسبيل واحياء الفواخرية والسمران والساحل والميدان بمدينة العريش، ويوم الثلاثاء على حي وسط المدينة وقرية الطويل وحي الصفا جنوب العريش، بينما تحدد موعد الصرف للا سر الأكثر احتياجا في أحياء الريسة والضاحية والعبور وأبوصقل شرق العريش وذلك يوم الاربعاء، وآخر أيام البرنامج يوم الخميس القادم على الأسر المقيمة بحي عاطف السادات.





وشدد مدير الجمعية، على ضرورة الالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء القيام بعملية توزيع المساعدات للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يتم توزيع المساعدات بالتنسيق مع مجالس المدن بكل من العريش ورفح والشيخ زويد ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وديوان عام محافظة شمال سيناء.





وسبق أن قام الهلال الأحمر المصرى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوزيع 469 طنًّا من المساعدات الغذائية و14 طنًّا من مستلزمات النظافة الشخصية على 7000 أسرة فى شمال سيناء خلال العام الماضي 2020م، حيث تهدف عملية التوزيع، التى يقوم بها متطوعو الهلال الأحمر المصرى إلى تخفيف العواقب الإنسانية على الأسر المتضررة من الأحداث فى نطاق محافظة شمال سيناء.





كما نظم الهلال الأحمر المصري ورشة عمل لمدة 6 أيام لتطوبر الخدمات والقدرات للنشيء بالعريش، أدارها متطوعي الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، وقدمت لهم المهارات اللازمة للإسعافات الأولية والاتصال، لمساعدتهم على تنفيذ عملية التوزيع بفاعلية وعلى أساس مبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية التي توجه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.





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