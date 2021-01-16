احتياطي روسيا من الذهب والنقد الأجنبي يقترب من مستوياته القياسية

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية إلى نحو 600 مليار دولار مقتربا من الرقم القياسي المسجل في الصيف الماضي "600.7 مليار دولار".





ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فقد ارتفعت الاحتياطيات للفترة من 25 ديسمبر 2020 لغاية 1 يناير 2021 من 592.4 مليار دولار إلى 597.4 مليار دولار ، بواقع 5 مليارات دولار خلال أسبوع.





ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.