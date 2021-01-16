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11 في القاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16-1-2021

السبت 16/يناير/2021 - 09:27 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 16- 1- 2021، في القاهرة والمحافظات.

 
وتشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد، ونشهد حالة من التقلبات جوية.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائلا للبرودة ليلا.


ونوهت الأرصاد الجوية عن انتهاء الشبورة المائية الكثيفة.


وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 11 والعظمى  20
 
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
 
مطروح الصغرى 12 والعظمى 19 
 
دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
 
بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20
 
شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22
 
الغردقة الصغرى 16 والعظمى 22
 
الأقصر الصغرى 9 والعظمى 21

أسوان الصغرى 10 والعظمى 22
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