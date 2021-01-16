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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 16 -1- 2021

السبت 16/يناير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الأسماك اليوم، السبت 16 -1-2021 ، انخفاضًا في أسعار بعض الأصناف أهمها البلطي المزارع، وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.

 
وانخفض سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين  17-19 جنيها للكيلو مقابل 18-20 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين    14 - 16جنيها للكيلو مقابل 15 - 17 جنيها للكيلو، فيما استقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيهات للكيلو.  

 
وانخفضت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 39- 45  جنيها للكيلو مقابل 40-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 29-35  جنيها للكيلو مقابل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 
وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 - 70 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

 
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

 
واستقرت  أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
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