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اقتصاد

اقتصاد الإمارات..توقيع مخالفات ضد 15 منشأة تجارية بدبي لم تلتزم بالتدابير الاحترازية ضد كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي منذ بداية شهر يناير بمخالفة 15 منشأة تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، ومن بينها عدد من الصالات الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، كما تركزت 11 مخالفة في محلات الأسواق المفتوحة و4 مخالفات في المراكز التجارية.


وخلال عملية التفتيش، بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 5633 محلًا، في حين تم تنبيه 6 محلات بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.


وتنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة لتشمل محال بيع بالتجزئة، ومطعم، ومنظم رحلات سياحية داخلية، وتجارة إطارات السيارات ولوازمها، وتجارة الأقمشة والمنسوجات، وتجارة أدوات التمديدات الكهربائية، وخدمات الدعاية والإعلان، وصالة كمال الأجسام.


وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.


ووجهت التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، ودعت مختلف فئات الجمهور للإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وجوجل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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