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أخبار العالم

لوجانسك: فقدان جندي عند خط التماس في دونباس

السبت 16/يناير/2021 - 10:02 ص
أ ش أ
أعلن متحدث وزارة الدفاع في جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا ياكوف أوسادشي، فقدان جندي تابع لقوات الجمهورية عند خط التماس مع قوات كييف.

وقال - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - "في أحد المواقع القتالية للقوات الشعبية في اتجاه دبالتسيفو، لم يعد الجندي الذي غادر لتفقد المنطقة المجاورة في ظروف جوية صعبة إلى مقر عمله".

وأضاف: "لا نستبعد أن يكون المقاتل قد ضل طريقه بسبب انحسار الرؤية، وأفراد الوحدة التابع لها يواصلون البحث عنه".

ودخلت تدابير إضافية لضمان الهدنة في وقت سابق حيز التنفيذ في دونباس حيث تتضمن وقف إطلاق النار، ومنع نشر الأسلحة في التجمعات السكنية وبالقرب منها، وشن العمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.

وتحظر التدابير استقدام المعدات الهندسية للمواقع واستخدام الطائرات بدون طيار من قبل طرفي النزاع عند خط التماس.
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