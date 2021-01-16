الغرفة التجارية بالبحر الأحمر: أوكرانيا تبحث فرص الاستثمار وتنشيط التجارة بالمحافظة

استقبل خالد رضا، رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية، وفدا رسميا أوكرانيا برئاسة Gennadiy Chyzhykov، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى أوكرانيا، لبحث التبادل التجارى والسياحى المشترك.









وأكد رضا، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة البحر الأحمر، وعودة الجانب الأوكرانى لاستثمار طبيعة المحافظة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات العلاج والاستشفاء الصحى والسياحة والتعدين.









ولفت رئيس الغرفة إلى عرض برنامج الإصلاح الاقتصادى الراهن والبنية الأساسية الجديدة، فضلا عن حوافز الاستثمار المتاحة من قبل الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطنى على الجانب الأوكرانى.











واقترح الجانب الأوكرانى تنظيم ماراثون مماثل لما سيعقد منتصف الشهر الجارى يناير فى مدينة الأقصر لما له من أثر إيجابى على التجارة والسياحة والاستثمار، على أن يقام فى العام القادم بالتوازى فى البحر الأحمر.