ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الغرفة التجارية بالبحر الأحمر: أوكرانيا تبحث فرص الاستثمار وتنشيط التجارة بالمحافظة

السبت 16/يناير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
استقبل خالد رضا، رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية، وفدا رسميا أوكرانيا برئاسة Gennadiy Chyzhykov، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى أوكرانيا، لبحث التبادل التجارى والسياحى المشترك.


وأكد رضا، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة البحر الأحمر، وعودة الجانب الأوكرانى لاستثمار طبيعة المحافظة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات العلاج والاستشفاء الصحى والسياحة والتعدين.


ولفت رئيس الغرفة إلى عرض برنامج الإصلاح الاقتصادى الراهن والبنية الأساسية الجديدة، فضلا عن حوافز الاستثمار المتاحة من قبل الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطنى على الجانب الأوكرانى.


واقترح الجانب الأوكرانى تنظيم ماراثون مماثل لما سيعقد منتصف الشهر الجارى يناير فى مدينة الأقصر لما له من أثر إيجابى على التجارة والسياحة والاستثمار، على أن يقام فى العام القادم بالتوازى فى البحر الأحمر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية | غرفة جازان تعرض 69 فرصة استثمارية

سفير فيتنام: 491 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 2019

اقتصاد السعودية.. مجلس الأعمال السعودي المغربي يبحث تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية

في دورته الـ 28.. انطلاق فعاليات ماراثون مصر الدولي تحت رعاية وزارتي السياحة والشباب

ترشيحاتنا

يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

لقطة مفزعة.. صدمة فتاة اكتشفت وجود شبح في منزلها

موسيماني يحسم القائمة النهائية للأهلي في مونديال العالم للأندية

بعد انتحاله صفة ضابط 32 عاما.. تعرف على عقوبة أخطر نصاب بالجيزة

مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد مقدونيا والقناة الناقلة

إجازة نصف العام 35 يوما بدلا من أسبوعين .. التعليم : كورونا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة