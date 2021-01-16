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أخبار العالم

أدين بقتل 3 نساء.. الولايات المتحدة تنفذ حكم إعدام جديد

السبت 16/يناير/2021 - 09:18 ص
الإعدام في الولايات
الإعدام في الولايات المتحدة
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شريف سيد
نفذت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الإعدام الفيدرالي الثالث عشر منذ يوليو الماضي، ليصبح أكبر عدد من حالات الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكان الإعدام من نصيب داستن هيجز، الذي أدين بقتل ثلاث نساء في ملجأ للحياة البرية بولاية ماريلاند في عام 1996، وهو ثالث شخص يتلقى حقنة قاتلة هذا الأسبوع في السجن الفيدرالي في تير هوت بولاية إنديانا.

واستأنفت وزارة العدل الأمريكية عمليات الإعدام الفيدرالية العام الماضي بعد توقف دام 17 عامًا. لم يشرف أي رئيس منذ أكثر من 120 عامًا على العديد من عمليات الإعدام الفيدرالية مثل ترامب.

ووصل عدد أحكام الإعدام الفيدرالية التي نُفذت في عهد ترامب منذ عام 2020 أكثر من السنوات الـ 56 السابقة مجتمعة، مما قلل عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام الفيدرالي بمقدار الربع تقريبًا.

ومن المتوقع أنه لن يتم إعدام أي من الرجال الخمسين المتبقين في أي وقت قريب، حيث أشار بايدن إلى أنه سينهي عمليات الإعدام الفيدرالية.

وتم إعدام السيدة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام ، ليزا مونتجمري، الأربعاء الماضي لقتلها امرأة حامل، ثم قطع الجنين من رحمها وادعاء أنه طفلها. كانت أول امرأة تُعدم منذ ما يقرب من 70 عامًا.



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