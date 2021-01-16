ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

علاء عز: تحصيل 1.4 مليار جنيه من أعضاء الغرف التجارية لصالح الضرائب

السبت 16/يناير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يقوم خلال الفترة المقبلة وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية ورئيس الاتحاد بتنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد ولخدمة أعضائه، وكذا رفع الوعى الضريبى ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة وجميع التحديثات الضريبية الجديدة، على أن يتم تنظيم تلك الندوات بالتعاون مع مصلحة الضرائب، خاصة مع بداية الإقرارات الضريبية الإلكترونية.


وقال عز، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المنظومة الجديدة لمصلحة الضرائب تنصب فى صالح الممولين للحفاظ على حق الدوله وحقوقهم فى ذات الوقت.


وأضاف أن هناك اتصالا دائما ومستمرا بين الاتحاد ووزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال مراكز الإرشاد الضريبى المنتشرة بمقار الغرف التجارية فى 27 محافظة، حيث قامت بتحصيل 1.4 مليار جنيه ضرائب، كما أنها تساعد منتسبى الغرف التجارية.


ونوه إلى أن التعاون المشترك يظهر من خلال القرارات التى اتخذها وزير المالية بتشكيل لجان عليا مشتركة بين الاتحاد ومصلحة الضرائب لوضع الحلول الفورية للمشاكل، كما قام روساء المصالح الضريبية بالمحافظات بتشكيل لجان مشتركة مع الغرف التجارية لحل جميع مشاكل ممولى الضرائب العامة والعقارية والقيمة المضافة والجمارك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الضرائب: تقديم الإقرارات إلكترونيا لـ مركزي كبار ومتوسطي الممولين أول يناير

وزير المالية: تشكيل لجان لإنهاء مشاكل التجار بشأن الجمارك والضرائب

المالية: بدء العمل بنظام التحول الرقمي خلال أيام

شعبة الأدوات الصحية: التجار شركاء الحكومة فى تحقيق التنمية المستدامة

برلماني: خفض أسعار السلع بعد تكليف الرئيس بتقليص الإفراج الجمركي

الغردقة تستضيف اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية.. الأربعاء

ترشيحاتنا

يوصي به العلماء.. ارتداء الكمامة بهذه الطريقة يحمي بنسبة 90%

أول استجواب برلماني عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان درة في عيد ميلادها

قبل عيد الغطاس.. وصفات شهية ومتنوعة لـ طريقة عمل القلقاس

لأسباب صادمة.. عزوف السيدات بـ كوريا الجنوبية عن الإنجاب

يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة