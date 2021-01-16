علاء عز: تحصيل 1.4 مليار جنيه من أعضاء الغرف التجارية لصالح الضرائب

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد يقوم خلال الفترة المقبلة وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية ورئيس الاتحاد بتنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد ولخدمة أعضائه، وكذا رفع الوعى الضريبى ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة وجميع التحديثات الضريبية الجديدة، على أن يتم تنظيم تلك الندوات بالتعاون مع مصلحة الضرائب، خاصة مع بداية الإقرارات الضريبية الإلكترونية.









وقال عز، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المنظومة الجديدة لمصلحة الضرائب تنصب فى صالح الممولين للحفاظ على حق الدوله وحقوقهم فى ذات الوقت.









وأضاف أن هناك اتصالا دائما ومستمرا بين الاتحاد ووزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال مراكز الإرشاد الضريبى المنتشرة بمقار الغرف التجارية فى 27 محافظة، حيث قامت بتحصيل 1.4 مليار جنيه ضرائب، كما أنها تساعد منتسبى الغرف التجارية.









ونوه إلى أن التعاون المشترك يظهر من خلال القرارات التى اتخذها وزير المالية بتشكيل لجان عليا مشتركة بين الاتحاد ومصلحة الضرائب لوضع الحلول الفورية للمشاكل، كما قام روساء المصالح الضريبية بالمحافظات بتشكيل لجان مشتركة مع الغرف التجارية لحل جميع مشاكل ممولى الضرائب العامة والعقارية والقيمة المضافة والجمارك.

