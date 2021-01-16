القوى العاملة: تعيين 599 شابًا وتحرير 63 محضرا وغلق 17 منشأة مخالفة بدمياط

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بتعيين 599 شابًا منهم 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 990 شابًا، فضلا عن توفير 26 فرصة عمل، كما تم استخراج 305 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.







وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 13 ألفًا و655 جنيها لـ 19 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، كما يجري تجهيز منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.









تلقى الوزير تقريرا بذلك من منى الأطروشي، مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي بالتفتيش على 137 منشأة، وإعادة التفتيش على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 63 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 17 مذكرة غلق إداري لمنشآت مخالفة، فضلًا عن تلقى 22 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منها، وشكويين منهم مستوفاة، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.









أما في مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 218 منشأة والإعادة على 44 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضرًا، وتم تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكويين وديًا، وتحويل 7 منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم عقد 4 ندوات توعية للعمال وأصحاب العمل.







