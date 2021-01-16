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أخبار العالم

أوامر رئاسية فى زامبيا بإغلاق المدارس حتى أول فبراير المقبل لمحاصرة تفشى كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 09:34 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أمر رئيس زامبيا ايدجر لونجو، بإغلاق المدارس فى عموم البلاد اعتبارا من اليوم السبت ولمدة اسبوعين وذلك فى إطار إجراءات الوقاية من تفشى وباء كورونا بين الزامبيين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الدولة فى لوساكا أن الدراسة فى جميع مدارس البلاد ومؤسساتها التعليمية ستستأنف فى الأول من فبراير المقبل.

ووجه الرئيس الزامبى، مسؤولى التعليم فى بلاده بالعمل على استكمال كافة الإجراءات الوقائية وتوفير اعتبارات الأمان الصحى للطلبة الزامبيين فى كافة المدارس خلال فترة التوقف عن الدراسة التى بدأت اليوم.

وقال المراقبون إن قرار الرئيس الزامبى جاء بعد أن بينت المسحات الميدانية ارتفاع معدلات إصابة طلاب المدارس فى زامبيا بفيروس كوفيد - 19 منذ بداية العام الجارى ونقلهم الوباء إلى عائلاتهم حيث تم تسجيل 32 ألفا و800 إصابة بكورونا فى زامبيا حتى أمس الجمعة وفقا للبيانات الرسمية.

كانت نيجيريا قد اتخذت فى وقت سابق قرارا بإغلاق المدارس اعتبارا من يوم 18 من الشهر الجارى وحتى الأول من فبراير المقبل بعد أن سجلت 100 ألف إصابة فى أوساط طلاب المدارس والمعلمين. 
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