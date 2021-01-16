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البنك الإفريقي للتنمية يمنح جائزة العام للرئيس السيسي تقديرا لإنجازاته.. يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 16/يناير/2021 - 09:59 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم ، السبت ،  أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

الأهرام :
البنك الافريقي للتنمية يمنح جائزة العام للرئيس السيسي تقديرا لإنجازاته 

أخبار اليوم : 
باب بعنوان "الاتحادية في أسبوع ، يستعرض أهم نشاطات الرئيس السيسي ، خلال الأسبوع الماضي .

مصراوي :
اللجان النوعية بمجلس النواب تبدأ اجتماعاتها اليوم 

الشروق: 
طوارئ منظمة الصحة العالمية توصي الدول بعدم جعل إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي .

الوطن : 
التعليم : اليوم بداية إجازة منتصف العام الدراسي .

المصري اليوم : 
الصحة : تسجيل 879 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و52 حالة وفاة 

بوابة الوفد : 
الخشت : جامعة القاهرة تحق طفرة في تصنيف الاستشهادات العلمية الأسباني " ويبو متركس" ، لعام 2021 .

سكاي نيوز : 
معهد ووهان في مرمى واشنطن .."اتهامات خطيرة" ، بشأن كورونا .

مستقبل وطن نيوز : 
في أكبر استطلاع للرأي.. لميس الحديدي وإلهام أبو الفتح أكثر الإعلاميات تأثيرا في الرأي العام .




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