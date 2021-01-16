البنك الإفريقي للتنمية يمنح جائزة العام للرئيس السيسي تقديرا لإنجازاته.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم ، السبت ، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





الأهرام :

البنك الافريقي للتنمية يمنح جائزة العام للرئيس السيسي تقديرا لإنجازاته





أخبار اليوم :

باب بعنوان "الاتحادية في أسبوع ، يستعرض أهم نشاطات الرئيس السيسي ، خلال الأسبوع الماضي .





مصراوي :

اللجان النوعية بمجلس النواب تبدأ اجتماعاتها اليوم





الشروق:

طوارئ منظمة الصحة العالمية توصي الدول بعدم جعل إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي .





الوطن :

التعليم : اليوم بداية إجازة منتصف العام الدراسي .





المصري اليوم :

الصحة : تسجيل 879 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و52 حالة وفاة





بوابة الوفد :

الخشت : جامعة القاهرة تحق طفرة في تصنيف الاستشهادات العلمية الأسباني " ويبو متركس" ، لعام 2021 .





سكاي نيوز :

معهد ووهان في مرمى واشنطن .."اتهامات خطيرة" ، بشأن كورونا .





مستقبل وطن نيوز :

في أكبر استطلاع للرأي.. لميس الحديدي وإلهام أبو الفتح أكثر الإعلاميات تأثيرا في الرأي العام .















