استطلاع رأي: لميس الحديدي وإلهام أبو الفتح أكثر الإعلاميات تأثيرا في الرأي العام.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي خبرا لموقع "مستقبل وطن نيوز"، خلال نشرة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، يعلن حصول كل من الإعلامية لميس الحديدي و إلهام أبو الفتح، المدير العام لشبكة قنوات وموقع صدى البلد، على لقب أكثر الإعلاميات تأثيرا في الرأي العام، وفق إحصاء كبير لاستطلاعات الرأي.









وفي أولى جلسات النواب الافتتاحية، الثلاثاء الماضي، قالت إلهام أبو الفتح في مقال لها: "استمتعت اليوم بحضور أولى جلسات برلمان 2021.. برلمان الأمل.. الذى افتتحت به مصر مستقبلها الجديد.. وشاهدت بكل فخر هذا التمثيل المشرف لسيدات مصر الفاضلات وأسعدنى وجود 162 نائبة.. ترأست إحداهن الجلسة الأولى للبرلمان وهى الزميلة الصحفية فريدة الشوباشى.. وشعرت بأمل كبير فى المزيد من الفتوحات التى تفرزها مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. لخير هذا الوطن.. فالانتصارات ليست فقط فى جميع المواجهات والتحديات على أرض الواقع.. ولكن أيضا فى استنفار قدرة المصريين على العطاء بجميع فئاتهم.. فالمرأة كانت شريكا دائما فى كافة معارك هذا الوطن فى كل مراحله التاريخية".









وأضافت "أبو الفتح" في مقالها: "ثم تابعت قَسم الأعضاء بأن يحترم كل منهم الدستور والقانون وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن يحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.. وسألت نفسى: ماذا ننتظر من البرلمان الجديد حتى يصير بحق برلمان الأمل الذى يليق بالمرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد؟!، وجدت أن أول التحديات هو أن يثبت هذا البرلمان أنه برلمان لكل المصريين.. منهم وإليهم.. والأمانة تقتضى أن نشهد بأن البرلمان الماضي كان استثنائيا.. جاء بعد ثورة 30 يونيو العظيمة.. وبعد عام أسود من حكم قوى الظلام.. واستطاع بقيادة رئيسه البرلمانى القدير الدكتور علي عبد العال أن يواجه الأزمات فى أوقات عصيبة بوعي وحكمة، وضع القوانين والتشريعات التى تجاوز بها الوطن المرحلة الانتقالية ليعود التشريع لصالح الشعب لا لصالح فئة أو طائفة أو جماعة.. وتصدى للإرهاب.. وكانت السلطة التشريعية شريكا مع جيش مصر العظيم وشرطته المدنية وقضائه الشامخ فى جميع الإنجازات والانتصارات التى حققها الوطن".