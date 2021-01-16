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توك شو

21 ألف جندي لتأمين حفل تنصيب بايدن.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 09:14 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

ووفقأ للتقرير فإن واشنطن أصبحت ثكنة عسكرية بانتشار كثيف لحرس الأمن والحرس الوطنى كما أن الشوارع أغلقت، والمتاريس أقيمت على كل مشارف الطرق المؤدية لوسط العاصمة .

يأتى التخوف فى واشنطن فى الوقت الحالى من مجموعات مسلحة تحاول الاندساس بين صفوف المؤيدين للرئيس المنتخب الأمريكى جو بايدن يوم تنصيبه فى 20 يناير من الشهر الجارى  .

ومن المتوقع أن يصل عدد الحرس الوطنى الأمريكى فى واشنطن لنحو 21 ألف جندى يوم تنصيب جو بايدن ، كما أن القوات الأمنية لا تريد أن تترك فرصة ولو كانت صغيرة لأى مجموعة مسلحة يمكن أن تقوم بأى أعمال شغب يوم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكى بايدن . 

يذكر ان الأمريكي المنتخب جو بايدن، صرح مؤخرأ  بأنه سيضع اعتبارا من الأسبوع المقبل الأسس لحزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة، مشددا على ضرورة التحرك سريعا بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي.

والحزمة التي تقدر بتريليونات الدولارات من شأنها رفع مدفوعات التحفيز للأمريكيين إلى ألفي دولار، وتمديد تأمين البطالة وإرسال مليارات الدولارات مساعدات لحكومات المدن والولايات، فضلا عن التحرك بسرعة لمعالجة التدهور الاقتصادي والوباء المستشري في البلاد ..
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