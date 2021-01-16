21 ألف جندي لتأمين حفل تنصيب بايدن.. فيديو

ووفقأ للتقرير فإن واشنطن أصبحت ثكنة عسكرية بانتشار كثيف لحرس الأمن والحرس الوطنى كما أن الشوارع أغلقت، والمتاريس أقيمت على كل مشارف الطرق المؤدية لوسط العاصمة .

يأتى التخوف فى واشنطن فى الوقت الحالى من مجموعات مسلحة تحاول الاندساس بين صفوف المؤيدين للرئيس المنتخب الأمريكى جو بايدن يوم تنصيبه فى 20 يناير من الشهر الجارى .

ومن المتوقع أن يصل عدد الحرس الوطنى الأمريكى فى واشنطن لنحو 21 ألف جندى يوم تنصيب جو بايدن ، كما أن القوات الأمنية لا تريد أن تترك فرصة ولو كانت صغيرة لأى مجموعة مسلحة يمكن أن تقوم بأى أعمال شغب يوم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكى بايدن .

يذكر ان الأمريكي المنتخب جو بايدن، صرح مؤخرأ بأنه سيضع اعتبارا من الأسبوع المقبل الأسس لحزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة، مشددا على ضرورة التحرك سريعا بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي.



