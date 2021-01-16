كل ما تريد معرفته عن سلسلة Galaxy S21.. سماعة Galaxy Buds Pro تنافس آير بودز.. وأداة تتبع للأشياء المفقودة وقلم إلكتروني جديد ضمن حدث سامسونج Unpacked

كل ما تريد معرفته عن سلسلة Galaxy S21

سماعة Galaxy Buds Pro تنافس آير بودز

أداة تتبع للأشياء المفقودة وقلم إلكتروني جديد ضمن حدث سامسونج Unpacked





كشفت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة خلال حدث Unpacked، والتي تجلب ثلاثة طرازات Galaxy S21 و S21 Plus ونسخة أكبر تسمى Galaxy S21 Ultra، إلى جانب منتجات أخرى مثل القلم الالكتروني S Pen Pro، والسماعة اللاسلكية Galaxy Buds Pro، وأداة التتبع Galaxy SmartTag.





وتقدم سلسلة Galaxy S21، لهذا العام إمكانيات وترقيات جديدة إلى جانب تصميم مختلفة لإعداد الكاميرا الخلفية، ولكن يبدو أن هاتف S21 Ultra، والذي يضم إعدادات كاميرا أكثر تميزا وإلى جانب ذلك يأتي الهاتف بدعم القلم الألكتروني S Pen، على غرار سلسلة نوت الشهيرة من سامسونج.





وعلى الرغم من أن هاتف S21 Ultra، يأتي متوافقا مع ميزة القلم الإلكتروني، ولكنه لا يحتوي على مكان مخصص لوضع القلم بداخله ولكن سامسونج تقدم حافظه لحامله.





وتتمتع سلسلة Galaxy S21، بإمكانيات النطاق العريض للغاية، التي توفر عددا من الإمكانات، بما في ذلك القدرة على فتح أبواب السيارة ورسائل الواقع المعزز للعثور على العناصر المفقودة والتي تأتي متوافقة أداة التتبع Galaxy SmartTag للعثور على الأشياء المفقودة.





كما تقدم سامسونج لمستخدميها تغييرات كبيرة في أجهزة جلاكسي لعام 2021، من حيث وحدات الكاميرا إلى جانب خيارات الذكرة القابلة للتوسعة، ستثير الشركة الكورية غضب عشاق هواتفها الرائدة بعد أن أزالت الشركة محول الشحن وسماعات الرأس من الصندوق على غرار شركة أبل.









وفيما يلي نستعرض إليك كل ما أعلنت عنه شركة سامسونج في حدث Unpacked:

السماعة اللاسلكية Galaxy Buds Pro

تتميز سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds Pro، بتصميم داخل الأذن مشابه لتصميم Galaxy Buds Plus، حيث أن التصميم المعدل يقلل من منطقة الاتصال بين أذنك والسماعات، مما يحسن الراحة ويقلل من أي شعور بالانسداد، مع تحسين ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ووضع الصوت المحيط، الذي يتيح لك الآن تضخيم الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 20 ديسيبل.





وتتضمن سماعة Galaxy Buds Pro، ثلاث ميكروفونات مدمجة ووحدة التقاط الصوت لزيادة الوضوح عبر مكالمات الهاتف والفيديو، ويمكنها اكتشاف وقت بدء التحدث والتبديل تلقائيا إلى وضع الصوت المحيط مع خفض مستوى صوت الموسيقى.





ويصل عمر بطارية سماعة Galaxy Buds Pro، إلى خمس ساعات من التشغيل المستمر مع تمكين إلغاء الضوضاء ANC، و 13 ساعة إضافية من وقت الاستماع عبر حافظة الشحن، وتمتاز السماعة اللاسلكية بميزة مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX7، وتتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود والفضي والبنفسجي لتتناسب مع سلسلة هواتف جلاكسي الجديدة، ويمكنك الحصول عليها بسعر 200 دولار (أي ما يعادل 3,132 جنيها مصريا).









أداة التتبع Galaxy SmartTag

كشفت سامسونج أداة البلوتوث الصغيرة التي يمكنك استخدامها لتحديد موقع العناصر المفقودة تسمى Galaxy SmartTag، والتي يمكن توصيلها بالمفاتيح أو الحقيبة أو أي شيء آخر، والتي يمكن ربطها مع أي جهاز جالاكسي قريب طالما أن الجهاز يعمل بنظام أندرويد 10 أو الإصدار الأحدث، والذي يمكن لمالكيه العثور على أشيائهم المفقودة باستخدام تطبيق SmartThings Find، ويمكنك الحصول على أداة التببع مقابل سعر 30 دولارا (أي ما يعادل 469 جنيها مصريا).









قلم S Pen Pro

أعلنت سامسونج عن نموذجين جديدين من قلمها الإلكتروني S Pen، وكلاهما يدعم العمل مع هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، وإلى جانب ذلك سيكون متوافقا مع سلسلة جاكسي نوت 10 و20 وسلسلة جالكسي تاب اس 6 واس 7، يأتي قلم S Pen الجديد بجودة عالية في جميع الأبعاد مما يجعله أكثر راحة، والذي يقدم الكثير من المهام مع جهاز اس 21 الترا من بينها تدوين الملاحظات وتحرير الصور وتوقيع المستندات، الرسم والتنقل عبر الهاتف وغيرها، ويتوفر القلم بسعر 40 دولار (أي ما يعادل 626 جنيها مصريا).









مواصفات وسعر Galaxy S21 5G

يأتي الإصدار العادي من سلسلة Galaxy S21، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.2 بوصة وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، بها نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدستين 12 ميجابيكسل بالإضافة إلى فلاش LED.





ويعمل هاتف Galaxy S21، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888، للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتوفر الهاتف في أربعة ألوان هي الرمادي والأبيض والوردي والبنفسجي، مقابل سعر 850 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 13,307 جنيها مصريا)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.









مواصفات وسعر Galaxy S21+ 5G

يقدم هاتف Galaxy S21+ 5G، شاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.2 بوصة وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، بها نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدستين 12 ميجابيكسل بالإضافة إلى فلاش LED.





ويتم تشغيل هاتف Galaxy S21+، بواسطة معالج من نوعSnapdragon للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100، ويحتوي الهاتف على بطارية أكبر بقوة 4800 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتوفر الهاتف في خمس ألوان هي الأسود والفضي والوردي والبنفسجي والذهبي، مقابل سعر يبدأ من 1050 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 16439 جنيها مصريا)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.













سعر ومواصفات Galaxy S21 Ultra 5G

يعد هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، الأكثر تميزا في سلسلة سامسونج الجديدة، حيث يقدم أربع كاميرات خلفية بدقة أكبر، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.





ويأتي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، ويعمل بمعالج Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100.





ويحتوي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتوفر في خمس ألوان هي الأسود والفضي والنحاسي والبني والزهرى، مقابل سعر يبدأ من 1200 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 18787 جنيها مصريا)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت.