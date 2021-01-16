مدرب لياقة ينصح بالنوم الكافى يصل إلى 8 ساعات يوميا لخسارة وزن الجسم

قال الكابتن مصطفى فاروق، مدرب لياقة بدنية، إنه يضطر أن يمنع أى مصاب بأعراض كورونا بالجلوس فى المنزل وعدم الذهاب إلى صالة الجيم، لمدة 14 يوما، حتى لا يختلط مع غيره وينقل العدوى لهم، منوها إلى أن لم يكن هذا الشخص المصاب بخطورة الأعراض التى تظهر عليه، مكملا أن بالرغم من الشخص يكون ذات مستوى عالى اجتماعيا وتعليميا، إلا إنه لم يكن لديه معلومات كافية عن فيروس كورونا، فعند إصابته بدور الانفلونزا يكون معتقدا أنه دور بسيط غير معدي.





وأضاف فاروق، عبر زوم فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يقوم باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما إنه يقلل أعداد المتدربين داخل الجيم، متابعا أن يجب أن كل شخص أن يتغذى عل العديد من العناصر الغذائية، ومن أهمها البروتين والكبوهيدرات، ولكن الأهم الحرص على النسبة المناسبة لتلك العناصر داخل الجسم.





وأشار إلى أن بعد خروج الشخص من مرض معين بوزن زائد، فيجب عليه أن يقلل السعرات التى يحصل عليها من 500 إلى 800 سعر، حتى يستطيع أن يحصل على خسارة صحية لوزن جسمه، ولكنه ينصح بالنوم الكافى من 6 إلى 8 ساعات يوميا للشخص.





وفى سياق أخر، فى يوم يبدأ بممارسة الرياضة من منزله وبعدها يحضر وجبته الأولى والتى يعد الشوفان العنصر الأساسي فيها ويستكمل يومه بإرتداء الملابس الخاصة بركوب الدراجات ويسوق درجاته إلى العمل الذى يبعد مسافة نصف ساعة عن المنزل وفى هذه المسافة يمارس تمرين لقدمه، حين وصوله للعمل يقوم بتمرين على الملاكمة واللياقة البدنية ورياضة الـ mma.





وبعد الانتهاء من العمل يركب محمد حضرى مدرب اللياقة البدنية ولاعب الملاكمة العالمى الذى يقطن بالسلام درجاته مرة أخرى ويعود لتحضير وجبته الثانية والتى يعد البروتين أهم عنصر بها وبعد عدة ساعات يحضر وجبته الثالثة وعلى هذا النظام الغذائي السليم.