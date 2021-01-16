6 لجان برلمانية تنعقد اليوم لمناقشة عددا من الاتفاقيات والقوانين

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم السبت، حيث تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21 /10 /2020.





وتعقد لجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على رئيسة اللجنة، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في القطاع السياحي في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 27 /10 /2020 و8 /11 /2020.





فيما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب د. عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 (مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة).





وتعقد لجنة الشئون الافريقية برئاسة النائب د شريف الجبلي رئيس اللجنة، وذلك لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 6 /8 /2020.





و تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعين برئاسة النائب أحمد سمير صالح رئيس اللجنة، الأول لمناقشة ما يلي:





1- التمهيد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها " مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21 /10 /2020.





2- التمهيد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 /6 /2020.





ويستهدف الثاني: لاستكمال مناقشة الاتفاقيتين المتبقيتين من الفصل التشريعي السابق، وهما:





• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 /9 /2019.







(مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية)





• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الإفريقية) وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمبنى المجمع.





-وتعقد اللجنة التشريعية اجتماعين برئاسة النائب إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الأول: لمناقشة





• قرار رئيس ج.م.ع رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج.م.ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادى والاجتماعى الموقعة بتاريخ 21 /10 /2020.





• قرار رئيس ج.م.ع رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج.م.ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة فى مصر (تايب) الموقع بتاريخ 29/6/2020.





• قرار رئيس ج.م.ع رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين ج.م.ع والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الاول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الاولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21/10/2020.





• قرار رئيس ج.م.ع رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الاغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل افريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 6/8/2020 .





• قرار رئيس ج.م.ع رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج.م.ع والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 26/10/2020 .





• قرار رئيس ج.م.ع رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الاسبانية من اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل امنة تحقق المساواة للمراة فى قطاع السياحة فى ج.م.ع) بتاريخ 27/10/2020 و8/11/2020 .





ويستهدف الاجتماع الثاني عرض تقارير اللجنة عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت من نظرها فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة ، والتى أبدت الحكومة تمسكها بها فى الفصل التشريعى ، وفقًا لنص المادة (180) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.