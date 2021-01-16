المركزي الأوروبي: بنوك منطقة اليورو عانت بشكل محدود من كورونا حتى الآن لهذا السبب





اقرأ أيضا: وزير المالية: تخصيص 12.7 مليار جنيه للتحول الرقمي.. تفاصيل

وتابع :"لكن يجب علينا ألا نركن إلى التراخي. لا يمكننا استبعاد أنه بمجرد إنهاء تدابير الدعم الحكومية، ربما تشهد بعض البنوك تدهورا كبيرا في جودة أصولها". وتابع :"لكن يجب علينا ألا نركن إلى التراخي. لا يمكننا استبعاد أنه بمجرد إنهاء تدابير الدعم الحكومية، ربما تشهد بعض البنوك تدهورا كبيرا في جودة أصولها".

قال رئيس المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، أندريا إنريا إن بنوك منطقة اليورو عانت من ضربة محدودة حتى الآن من جائحة فيروس كورونا، بفضل مصداتها من رأس المال والنقدية وكذلك تدابير الدعم الرسمية، لكنه أضاف أنه لا مجال للتراخي.وقال إنريا في كلمة له: "حتى الآن، ما زال تأثير جائحة كوفيد-19 على ميزانيات البنوك محدودا.