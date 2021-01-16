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الغرف السياحية تكشف مميزات "شتي في مصر" وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

السبت 16/يناير/2021 - 09:58 ص
مبادرة شتي في مصر
مبادرة شتي في مصر
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فرح علاء الخولي
قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مبادرة شتي في مصر هي ثمار تعاون بين وزارتي الطيران والسياحة والفنادق لدعم القطاع السياحي، بهدف دعم السياحة الداخلية خاصة خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي والتي تتمتع فيها محافظات الجنوب والصعيد ومحافظات سيناء بجو ممتع جدا وتعد من أفضل الأماكن السياحية للاستمتاع بالشتاء.

وأضاف علي غنيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الجهات المتعاونة بما فيها الفنادق والوزارات المعنية تقدم برامج سياحية "رخيصة جدا" يستطيع تحملها المصريين من مختلف الفئات، متابعا: "لازم نستمتع بجهاتنا السياحية وبجونا في الشتاء".

وأكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية من جميع الجهات وعلى كل الأصعدة، وبشهادات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال المبادرة.

وأشار إلى أن تلك المبادرة تخدم المواطن المصري أولا وتحافظ على صحته أيضا، موضحا أنه تم تسهيل كل المساعدات للمصريين وخاصة ما يتعلق بالانتقال في وسائل مواصلات مريحة ومن بينها الطيران.

ووجه عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية للمواطنين نصيحة عن كورونا: "متخافوش والإجراءات حازمة وهتنجيك من أي إصابة".
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