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فن

في ذكرى وفاة ماجدة الصباحي.. تعرف على حقيقة قضية حجر ابنتها

السبت 16/يناير/2021 - 10:04 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكري وفاة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي ولدت 6 مايو بمحافظة طنطا عام 1931.

وقبل 4 سنوات، انتشرت العديد من الشائعات حول قيام الفنانة غادة نافع، برفع دعوى حجر ضد والدتها الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، ما أثار الجدل حولها ودفع الكثيرين لمعرفة الحقيقة، فخرجت "ماجدة" لتنفي تلك الشائعات.

وحول ذلك، قالت ماجدة الصباحي، في اتصال هاتفي، لبرنامج "90 دقيقة" آنذاك، إنها ترفض التعليق على هذه الأخبار، مضيفة: "أنا مريضة وعندي أزمة فى صدري، وبقالي أسبوع راقدة في السرير".

وأضافت: "انا مسمعتش ولا هرد، انا ليا وضع اجتماعي كبير، وكتر خيركم انكم بتسألوا عليّ، وغاده مفيش احن منها علي "، مطالبة جمهورها بالرد نيابة عنها.

ومن جانبها ردت ابنة الفنانة، فى نفس المداخلة، قالت: "انا مفيش بيني وبين ماما اى مشكلة، انا وماما مفيش احلي من كدة، ماما وقعت فى قضية نصب، والقضية دي توابعها، النصاب أحمد شحاته، مضاها عقود، وراح بلغ فيها فى النيابة، إنها نصابة، عشان كدة أنا عملت الدعوي بنصيحة من النيابة".
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