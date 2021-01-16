3 محاصيل.. خطوات حفر الآبار واستصلاح الأراضى بمشروع المليون فدان

قال الدكتور عادل الأشقر ، المدير التنفيذى لمشروع زراعة غرب المنيا ، إن المساحة المخصصة عبر المليون ونصف الفدان بمنطقة غرب المنيا بنسبة 30% من إجمالى هذه المساحة ، لافتأ إلى منطقة غرب غرب المنيا تابع لوزارة الزراعة .





وأضاف " الأشقر " ، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه استلام مشروع المليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا تم استلامه فى عام 2017 وبدأت اعمال الزراعة فى عام 2018 ، لافتأ إلى أن أولى الخطوات كانت عملية استصلاح لمساحة 20 ألف فدان .





وأشار إلى أن وزارة الرى وشركة الريف المصرى قاما بحفر الآبار وتم زراعة 3 محاصيل فى عام 2018 ومنها البنجر بمساحة 620 فدان ، بالإضافة للقمح ب 2000 فدان ثم زراعة الشعير ..





ولفت إلى أن عام 2019 تم زيادة محصول البنجر خاصة وأنه المحصول الأنسب لهذه المساحة من التربة والخاصة بمياه الرى ، موضحأ أن ملوحة المياه 2400 كم .



