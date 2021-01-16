ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3 محاصيل.. خطوات حفر الآبار واستصلاح الأراضى بمشروع المليون فدان

السبت 16/يناير/2021 - 10:05 ص
أراضى زراعية
أراضى زراعية
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور عادل الأشقر ، المدير التنفيذى لمشروع زراعة غرب المنيا ، إن المساحة المخصصة عبر المليون ونصف الفدان بمنطقة غرب المنيا بنسبة 30% من  إجمالى هذه المساحة ، لافتأ إلى منطقة غرب غرب المنيا تابع لوزارة الزراعة . 

وأضاف " الأشقر " ، خلال لقائه عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه استلام مشروع المليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا تم استلامه فى عام 2017  وبدأت اعمال الزراعة فى عام 2018  ،  لافتأ إلى أن أولى الخطوات كانت عملية استصلاح لمساحة 20 ألف فدان .

وأشار إلى أن وزارة الرى وشركة الريف المصرى قاما بحفر الآبار  وتم زراعة 3 محاصيل فى عام 2018 ومنها البنجر بمساحة 620 فدان ، بالإضافة للقمح ب 2000 فدان ثم زراعة الشعير  ..

ولفت إلى أن عام 2019 تم زيادة محصول البنجر خاصة وأنه المحصول الأنسب لهذه المساحة من التربة والخاصة بمياه الرى  ، موضحأ أن ملوحة المياه 2400 كم   .

وتابع  المدير التنفيذى لمشروع زراعة غرب المنيا  ،  فى عام 2019 تم زيادة زراعة محصول البنجر لعدد 3000 آلاف فدان  ، ومحصول القمح فى حوالى 2000 فدان ، منوهأ إلى ان عام 2020 شهد  تم زيادة زراعة البنجر بنسبة 50% ووصوله 4500 فدان من البنجر ، بالإضافة لزراعة 3 آلاف شجرة زيتون.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: مسلسل البرنس من أقرب الأعمال الفنية لقلبي.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تعرف على أسعار ومواصفات بريليانس V6 الجديدة