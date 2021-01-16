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تعليم

جامعة حلوان تستعد لاستقبال الراغبين في التقديم للدراسات العليا.. تفاصيل

السبت 16/يناير/2021 - 10:12 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
تستعد جامعة حلوان فى استقبال طلبات الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم وعمل دراسات عليا من خلال كليات جامعة حلوان العديدة والمختلفة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح مسؤول شئون الطلاب بقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان ل صدى البلد أنه قد تقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١

واضاف أن نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتسهيلا على الباحثين قد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لوكالة الدراسات العليا والبحوث وذلك التقديم فقط ورفع الشهادات والأوراق المطلوبة 
ويتم التقديم من خلال البريد الالكتروني الوكالة وهو : 

وقد حدد الجامعة الاوراق والمستندات المطلوبه للتقديم فى الدراسات العليا وهى كالاتي :

1- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 

2- بيان تقديرات. 

3- أصل شهادة الميلاد. 

4- صورة البطاقه الشخصية. 

5- عدد (٦) صور شخصية. 

6- الموقف من التجنيد للذكور. 

7- شهادة حسن سير وسلوك.

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