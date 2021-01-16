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جواك مبتكر.. حملة جديدة لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين في مختلف المجالات

السبت 16/يناير/2021 - 10:16 ص
طلاب حملة جواك مبتكر
طلاب حملة جواك مبتكر
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فرح علاء الخولي
قالت سامية رجب، عضو حملة "جواك مبتكر"، إن الحملة مكونة من 17 فتاة ، وتهدف للكشف عن الابتكارات المختلفة وليست المتعلقة فقط بالعلماء، وتشجع الشباب لعرض إبتكاراتهم وتجنب الخوف، مؤكدة أنه سيتم عرض نماذج للمبتكرين في مصر خلال المبادرة.

وتابعت سامية رجب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن المبتكرين موجودين في كل مكان وفي مختلف المجالات والفئات العمرية، وان كل انجاز صغير او طريقة مختلفة نتبعها في اسلوب حياتنا او دراستنا على سبيل المثال هي ابتكار، منوهة ان الحملة تخاطب الشباب بشكل اكبر لكسر حواجز الخوف بداخلهم.

واوضحت ان هناك مبتكرون يخافوا من ردود الافعال، وان الحملة تشجع الشباب للتغلب على تلك المخاوف، الي جانب كيفية تحول هذا الابتكار لفكرة ملموسة تعرض على الجماهير للاستفادة منها، مشيرة الي انهم بدأوا في التنفيذ، وخلال الفترة القادمة سيتم عرض نماذج المبتكرين الذي كان لهم فضل ودور في تغيير شئ في المجتمع، مضيفة ان الجمهور المستهدف للحملة هم الشباب من 18 الي 35 سنة.
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