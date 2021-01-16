جواك مبتكر.. حملة جديدة لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين في مختلف المجالات

قالت سامية رجب، عضو حملة "جواك مبتكر"، إن الحملة مكونة من 17 فتاة ، وتهدف للكشف عن الابتكارات المختلفة وليست المتعلقة فقط بالعلماء، وتشجع الشباب لعرض إبتكاراتهم وتجنب الخوف، مؤكدة أنه سيتم عرض نماذج للمبتكرين في مصر خلال المبادرة.





وتابعت سامية رجب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن المبتكرين موجودين في كل مكان وفي مختلف المجالات والفئات العمرية، وان كل انجاز صغير او طريقة مختلفة نتبعها في اسلوب حياتنا او دراستنا على سبيل المثال هي ابتكار، منوهة ان الحملة تخاطب الشباب بشكل اكبر لكسر حواجز الخوف بداخلهم.



