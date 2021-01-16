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أخبار العالم

ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري

السبت 16/يناير/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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ا ش ا
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملك المغرب، محمد السادس، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "لأكثر من عقدين، طور الملك محمد السادس من العلاقات العميقة والطويلة الأمد بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في كل المجالات"، مشيرا إلى قرار الملك بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتسلمت السفيرة المغربية في واشنطن، لآلة جمالة العلوي، الوسام في احتفال خاص.

يشار إلى أن وسام الاستحقاق يعتبر من أرفع الأوسمة التي يمنحها الرئيس الأمريكي، وغالبا ما يمنح لقادة الدول الأجنبية.
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