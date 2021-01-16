تميز.. مؤشر جديد من البورصة المصرية لدعم سوق المشروعات الصغيرة

تستعد البورصة المصرية لإطلاق مؤشر "تميز"، الذي يقيس أداء سوق المشروعات الصغيرة، خلال فبراير المقبل، والذي يضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالى والتشغيلي إلى جانب مؤشر "النيل" الذي يقيس أداء باقي الشركات داخل سوق المشروعات الصغيرة.





وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الهدف من تطوير من تطوير مؤشر "تميز" هو تسليط الضوء على الشركات الأفضل أداء في سوق المشروعات الصغيرة.





وأضاف فريد، في تصريحات صحفية، أن إدارته اتخذت عددا من الخطوات المهمة والجادة نحو تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت بتشكيل لجنة لإجراء تقييم للرعاة، فضلًا عن عقد 17 اجتماعا للتأكد من جاهزيتهم على أن يتم الاعلان عنهم قريبًا.





وعن مؤشر النيل - الذي يقيس أداء 22 شركة داخل سوق المشروعات الصغيرة - قامت البورصة المصرية بتدشين مؤشر النيل، فى إطار اهتمامها بتنشيط سوق بورصة النيل للأوراق المالية، وذلك بعد تغيير آليات التداول فى بورصة النيل من آلية المزايدة إلى آلية التداول المستمر فى نهاية عام 2011.





كما قررت البورصة زيادة عدد ساعات التداول من ساعة واحدة إلى أربع ساعات تداول فى بداية أكتوبر 2013، وذلك بهدف زيادة معدلات سيولة السوق وجذب المزيد من المستثمرين إلى بورصة النيل كأحد الأسواق الواعدة فى السوق المصرية.





يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقي المعدل بنسبة التداول الحر للأسهم، ويتميز المؤشر بكونه يتفادى ‏التركيز على صناعة بعينها ومن ثم يوفر تمثيلًا جيدًا لمختلف القطاعات داخل سوق بورصة النيل.





وتم احتساب المؤشر ابتداءً من 2 يوليو 2012، ‏وبدء المؤشر بقيمة 1000 نقطة، وقامت البورصة المصرية بتدشين المؤشر بتاريخ 2 فبراير. 2014.